Drammatico frontale sulla statale | Lorenzo muore a 37 anni Tre feriti in gravi condizioni

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ssimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Corigliano Rossano. Per cause ancora da accertare una BMW si è scontrata frontalmente con una Tiguan nei pressi del del bivio per il centro commerciale “I portali” nell’area urbana di Corigliano nell’area della zona industriale ausonica. Per un uomo,Monaco di 37di Rossano, non c’è stata nulla da fare. Nello schianto altre 3 persone, tra cui un 14enne, sono rimaste gravemente ferite e trasportate trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Sul teatro dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 che hanno trasportato iin ospedale e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo quanto accaduto e la dinamica del sinistro. Quella di ieri, domenica 27 febbraio, era stata una giornata tragica ...