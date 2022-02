Cio, pugno duro: “No ad atleti russi e bielorussi a gare internazionali. Putin bandito dallo sport” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il Comitato Esecutivo del Cio raccomanda che “le Federazioni sportive internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”. E’ quanto si legge in un comunicato del Cio dopo la riunione del Comitato Esecutivo odierno per discutere sulla drammatica situazione della guerra in Ucraina e della “violazione della Tregua Olimpica da parte del governo russo e del governo della Bielorussia”. La raccomandazione del Cio agli organizzatori di eventi internazionali è che “i cittadini ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al fine di proteggere l’integrità delle competizioniive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il Comitato Esecutivo del Cio raccomanda che “le Federazioniivee gli organizzatori di eventiivi non invitino o consentano la partecipazione die funzionarie bieloalle competizioni”. E’ quanto si legge in un comunicato del Cio dopo la riunione del Comitato Esecutivo odierno per discutere sulla drammatica situazione della guerra in Ucraina e della “violazione della Tregua Olimpica da parte del governo russo e del governo della Bieloa”. La raccomandazione del Cio agli organizzatori di eventiè che “i cittadini ...

