Ascolti TV 27 febbraio | L' Eredità game show vincente | Flavio Insinna esulta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua a riscuotere ampio successo L'e a confermarlo sono glitv sempre positivi. Nonostante il calo di spettatori di questo particolare periodo,rimane comunque il re dei. A proposito di audience, si segnala la chiusura al ribasso per una delle fiction più amate del momento: L'amica geniale. L'ultima puntata, infatti, ha incassato uno share più basso rispetto al solito.TV ieri 272022: L'amica geniale e la chiusura al ribasso Volge a conclusione la terza stagione de 'L'amica geniale - Storia di chi Fugge e di chi Resta', ma Rai 1 ha dovuto fare i conti con una chiusura deludente. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e la fiction di Rai 1 si è conclusa al ribasso, contando su 4.19 ...

Tv 272022, l'Amica Geniale saluta, testa a testa Fazio - Zalone 'Questa sera, dopo che io e Cinzia abbiamo postato le immagini dell'ennesima rissa violenta avvenuta venerdi alle tre ...del 272022. In prima serata su Rai1 l'ultima puntata de L'Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.191.000 spettatori pari al 19,7% di share. Su ...Una puntata speciale di PresaDiretta dedicata alla guerra in Ucraina, lunedì 28 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, per provare a capire le ragioni di questa guerra e i nuovi equilibri tra le grandi potenz ...I dati auditel ottenuti ieri pomeriggio da Mara Venier e Maria De Filippi con i loro rispettivi programmi Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, ...