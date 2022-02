Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2022 ore 09:30 (Di domenica 27 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE ATTIVA L’ALLERTA METEO REGIONALE PER VENTI FORTI E PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI MONTUOSI. DA QUESTA NOTTE INFATTI IL VALICO DI FORCA D’ACERO È CHIUSO PER LA PRESENZA DELLA NEVE. LE SQUADRE DI ASTRAL SONO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA Viabilità, INVITIAMO PERTANTO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NON SI REGISTRTANO PARTICOLARI DISAGI, SU TUTTA LA RETE VIARIA REGIONALE LA CIRCOLazioNE RISULTA PER IL MOMENTO REGOLARE RAMMENTIAMO INOLTRE CHE OGGI 27 FEBBRAIO E’ ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI SULLA RETE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 9.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA RICORDIAMO CHE E’ SEMPRE ATTIVA L’ALLERTA METEO REGIONALE PER VENTI FORTI E PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI MONTUOSI. DA QUESTA NOTTE INFATTI IL VALICO DI FORCA D’ACERO È CHIUSO PER LA PRESENZA DELLA NEVE. LE SQUADRE DI ASTRAL SONO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA, INVITIAMO PERTANTO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NON SI REGISTRTANO PARTICOLARI DISAGI, SU TUTTA LA RETE VIARIA REGIONALE LA CIRCONE RISULTA PER IL MOMENTO REGOLARE RAMMENTIAMO INOLTRE CHE OGGI 27 FEBBRAIO E’ ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SULLA RETE ...

