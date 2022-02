Verissimo | Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro raccontano le prime emozioni da genitori del piccolo Gabriele e svelano un curioso aneddoto sul parto!

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, oggi aEleonora Giorgi che ha condiviso il suo stato d’animo sull’essere diventata nonna: Sono sull’orlo delle lacrime da quattro giorni.si è rivelata quello che io avevo sentito e sperato.sembra abbia partorito lui, e ha deciso il nome del bambino. Massimoè impazzito ma è un orso, è venuto a Roma solo per lui. Io invece voglio condividere con tutti la mia gioia! In collegamento anche, coppia nata durante la quarta edizione del Gf Vip. I neodihanno raccontato il loro amore e l’emozione di essere diventatiha ...

Advertising

IsaeChia : #Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro raccontano le prime emozioni da genitori del piccolo Gabriele (e svel… - bimbibell : RT @Palme91202784: Lei è sempre stata la capoship dal giorno zero,ancor prima che Paolo entrasse nella casa …oggi ..anzi da sempre le parol… - Palme91202784 : Lei è sempre stata la capoship dal giorno zero,ancor prima che Paolo entrasse nella casa …oggi ..anzi da sempre le… - Gina35415084 : RT @MediasetPlay: Tutte le emozioni dei neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro… a #Verissimo ?? - eri14333919 : Ele:”ho sempre creduto nell’amore tra Paolo e clizia” Anche noi ele.. Gabriele che assomiglia a un mini Ciavarro… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Clizia

Una bellissima sorpresa aIncorvaia e Paolo Ciavarro in collegamento da casa, genitori felici raccontano il ...Eleonora Giorgi aripercorre le tappe principali della sua vita, a cominciare dall'incontro con Angelo ... Eleonora Giorgi/ "Incorvaia è la nuora migliore che mi potesse capitare" Angelo ...A Verissimo in collegamento Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ospite In studio con Silvia Toffanin c'era nonna Eleonora Giorgi ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in collegamento da casa con Verissimo mentre Eleonora Giorgi è ospite di Silvia Toffanin. Una bellissima sorpresa per l’attrice ed è bellissimo il modo in cui Clizia ...