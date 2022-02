**Ucraina: Federcalcio Polonia a Fifa, 'non giocheremo con la Russia, va esclusa dai Mondiali'** (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - La Federcalcio polacca dichiara che, "a seguito della brutale aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e della guerra in corso, non vede la possibilità di competere con la rappresentanza russa negli spareggi per la promozione ai Mondiali di Qatar nel 2022, indipendentemente dal nome della squadra composta da giocatori russi e dal luogo in cui si gioca la partita". Questa la reazione di Cezary Kulesza Presidente della Federcalcio polacca alla Fifa che ha deciso, per il momento, di non escludere la Russia dalle competizioni internazionali. "Di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, condannata in quasi tutto il mondo, questa è l'unica decisione che possiamo prendere. Una prestazione in una partita con la nazionale russa sarebbe vergognosa non solo per i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Lapolacca dichiara che, "a seguito della brutale aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e della guerra in corso, non vede la possibilità di competere con la rappresentanza russa negli spareggi per la promozione aidi Qatar nel 2022, indipendentemente dal nome della squadra composta da giocatori russi e dal luogo in cui si gioca la partita". Questa la reazione di Cezary Kulesza Presidente dellapolacca allache ha deciso, per il momento, di non escludere ladalle competizioni internazionali. "Di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, condannata in quasi tutto il mondo, questa è l'unica decisione che possiamo prendere. Una prestazione in una partita con la nazionale russa sarebbe vergognosa non solo per i nostri ...

