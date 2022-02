Tumore | quest’alimento sottovalutato riduce la possibilità

Leggi su consumatore

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’alimentazione e lo stile di vita sono importanti per prevenire l’insorgenza di tumori. L’Airc parla di cibi che intervengono positivamente Fonte articolo: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro L’effetto sano di un’alimentazione attenta a bilanciare i grassi introducendo soprattutto frutta, fibre e verdure non solo mantiene il fisico contro l’inevitabile incedere dell’età, ma è L'articolo proviene da Consumatore.com.