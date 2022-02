Top & Flop – Lazio-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lazio-Napoli: vittoria azzurra allo Stadio Olimpico. I partenopei portano a casa 3 punti essenziali. Grandissima vittoria per il Napoli che supera l’Inter e si piazza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 febbraio 2022): vittoria azzurra allo Stadio Olimpico. I partenopei portano a casa 3 punti essenziali. Grandissima vittoria per ilche supera l’Inter e si piazza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

IlContiAndrea : E intanto zitto zitto @Tananai5 con #SessoOccasionale è al 7 posto della Top 50 Spotify Italia con oltre 282mila st… - CB_Ignoranza : Prima doppietta con i bianconeri, 20esimo gol in questa Serie A e dietro solo a Lewandowski nei top 5 campionati eu… - SerieA : ???? ?????????? ???? Raggiunge i ?? gol nei top cinque campionati europei ? #SerieATIM?? #WeAreCalcio - AbisTonino : @Top_Marti Un fazioso montaggio, o forse il mondo non è pronto per un'arma del genere? I leader mondiali temono l'a… - NovareseVolante : we PEZZENTI @Inter ,questa estate chi saranno i top che spedirete a calci nel culo via per poi rimpiazzarli con i R… -