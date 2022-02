Rugby: Crowley, 'Italia in 13? Situazione fuori dal nostro controllo, non potevamo farci nulla' (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - "C'erano due tallonatori registrati e c'erano due piloni destri e due sinistri, non mi sono sentito di mettere un pilone che non ha mai giocato da tallonatore, in quella posizione. Il problema è stato che un giocatore ha avuto la lussazione alla spalla e poi c'è stato il cartellino rosso". Lo ha detto il ct dell'Italia di Rugby Kieran James Crowley in conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda nel Sei Nazioni. L'Italia si è trovata a giocare in 13 per il regolamento no-contest. "E' una questione di regole purtroppo, mi sembra che è stata una regola richiesta dalla Francia e poi implementata. Solitamente se c'è una Situazione con un cartellino rosso in prima linea lo si può sostituire ma in caso di infortunio bisogna per forza togliere un altro giocatore e poi sostituirlo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - "C'erano due tallonatori registrati e c'erano due piloni destri e due sinistri, non mi sono sentito di mettere un pilone che non ha mai giocato da tallonatore, in quella posizione. Il problema è stato che un giocatore ha avuto la lussazione alla spalla e poi c'è stato il cartellino rosso". Lo ha detto il ct dell'diKieran Jamesin conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda nel Sei Nazioni. L'si è trovata a giocare in 13 per il regolamento no-contest. "E' una questione di regole purtroppo, mi sembra che è stata una regola richiesta dalla Francia e poi implementata. Solitamente se c'è unacon un cartellino rosso in prima linea lo si può sostituire ma in caso di infortunio bisogna per forza togliere un altro giocatore e poi sostituirlo. ...

Advertising

TV7Benevento : Rugby: Crowley, 'Italia in 13? Situazione fuori dal nostro controllo, non potevamo farci nulla' -… - sportli26181512 : Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni: L'Italia torna in campo nel 3° turno del… - infoitsport : Rugby, Sei Nazioni, il ct Crowley lancia Marin per la sfida dell'Italia all'Irlanda Sconfitta numero 100 in vi - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rugby, Sei Nazioni, il ct Crowley lancia Marin per la sfida dell'Italia all'Irlanda Sconfitta numero 100 in vista. Prim… - MessaggeroSport : Rugby, Sei Nazioni, il ct Crowley lancia Marin per la sfida dell'Italia all'Irlanda Sconfitta numero 100 in vista. … -