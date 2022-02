Rosa canina selvatica | tre idee da Neal’s Yard Remedies

Leggi su lopinionista

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tonico, illuminante occhi e olio viso Wild Rose: il brand di skincare biologica di Covent Garden si ispira al successo del Beauty Balm per completare la routine di bellezza allaDal roseto dinascono tre nuove formule biologiche certificate. Tre novità uniche che si aggiungono a una delle linee più amate del brand britannico di skincare: il Tonico Wild Rose, sapientemente formulato con una fonte naturale di alfa-idrossiacidi, l’Illuminante Occhi, con acido ialuronico per lenire e rimpolpare istantaneamente la zona fragile del contorno occhi e l’Olio Viso Wild Rose, con estratti naturali di foglie d’ulivo. Conosciuta per l’efficacia dei suoi ingredienti naturali, l’inconfondibile packaging blu e il celebre Beauty Balm, Wild Rose è la camera ...