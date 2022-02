Ranking ATP, perché Matteo Berrettini tornerà sesto già il 7 marzo: proiezioni di classifica (Di domenica 27 febbraio 2022) Matteo Berrettini scenderà al 7° posto mondiale soltanto per una settimana: andiamo a scoprire perché tornerà sesto lunedì 7 marzo. Lunedì 21 febbraio è stato rilasciato il Ranking ATP aggiornato: l’azzurro è rimasto in sesta posizione, come la settimana precedente, a quota 4928 punti. L’azzurro questa settimana ha giocato ad Acapulco, dove è stato costretto al ritiro all’esordio, fermato da un problema agli addominali. L’azzurro perderà una posizione lunedì 28 febbraio, quando non guadagnerà punti, restando a 4928. A scavalcarlo sarà il russo Andrey Rublev, il quale vincendo a Dubai si è portato a quota 5000, superando Berrettini. L’azzurro però guadagnerà nuovamente la posizione su Rublev lunedì 7 marzo, quando il russo scarterà i ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022)scenderà al 7° posto mondiale soltanto per una settimana: andiamo a scoprirelunedì 7. Lunedì 21 febbraio è stato rilasciato ilATP aggiornato: l’azzurro è rimasto in sesta posizione, come la settimana precedente, a quota 4928 punti. L’azzurro questa settimana ha giocato ad Acapulco, dove è stato costretto al ritiro all’esordio, fermato da un problema agli addominali. L’azzurro perderà una posizione lunedì 28 febbraio, quando non guadagnerà punti, restando a 4928. A scavalcarlo sarà il russo Andrey Rublev, il quale vincendo a Dubai si è portato a quota 5000, superando. L’azzurro però guadagnerà nuovamente la posizione su Rublev lunedì 7, quando il russo scarterà i ...

