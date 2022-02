Quirinale, Mattarella a Santa Croce a Firenze per seguire messa (Di domenica 27 febbraio 2022) Firenze (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il suo ingresso all'interno della basilica di Santa Croce a Firenze dove assisterà alla messa che sarà celebrata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. La funzione religiosa odierna chiude l'assemblea dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo che si è svolta da mercoledì scorso nel capoluogo di regione toscano e che ha portato alla firma ieri della ‘Carta di Firenzè. Inizialmente la messa odierna doveva essere celebrata da Papa Francesco che però poi ha dovuto dare forfait per dei problemi fisici ad un ginocchio. Ad attendere il presidente Mattarella all'esterno del chiostro di Santa Croce presenti il sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha fatto il suo ingresso all'interno della basilica didove assisterà allache sarà celebrata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti. La funzione religiosa odierna chiude l'assemblea dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo che si è svolta da mercoledì scorso nel capoluogo di regione toscano e che ha portato alla firma ieri della ‘Carta di Firenzè. Inizialmente laodierna doveva essere celebrata da Papa Francesco che però poi ha dovuto dare forfait per dei problemi fisici ad un ginocchio. Ad attendere il presidenteall'esterno del chiostro dipresenti il sindaco di ...

