Ore confuse e decisive | delegazione ucraina verso Gomel Kiev conferma negoziato con Russia e Bielorussia

Advertising

infoitestero : Ore confuse e decisive: delegazione ucraina verso Golem. Kiev conferma negoziato con Russia e Bielorussia - Ecatetriformis : RT @Amos8125: Ognuno fa il proprio gioco in queste ore confuse. Zelensky prima apre a trattative e nel mentre distribuisce armi ai civili,… - Amos8125 : Ognuno fa il proprio gioco in queste ore confuse. Zelensky prima apre a trattative e nel mentre distribuisce armi a… - MnRoby : @Tata6565053818 Da personaggi del genere mi sembra una richiesta alquanto pretenziosa. Sarebbe già 'sbalorditivo' v… - cristinascappa : @Publio_Marone Prescinde da Minsk. In queste ore, cominciano ad arrivare notizie senza conferme, confuse e sono tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore confuse

Open

Dopo alcunedi stallo, è arrivata la conferma anche da parte della presidenza ucraina. Il presidente ucraino ha comunicato che "durante una telefonata con il presidente bielorusso Alexander ...Una delegazione ucraina sarebbe in partenza per Gomel, in Bielorussia, per avviare negoziati con la Russia. Lo rendono noto fonti politiche bielorusse, citate dall'agenzia russa Tass . Al contempo, il ...Una delegazione ucraina è in partenza verso la città bielorussa di Gomel per avviare negoziati con la Russia. Lo rendono noto fonti politiche bielorusse, citate dall’agenzia russa Tass. Al contempo, i ...Poche ore dopo sarebbe intervenuto Trump, l'uomo che aveva definito "genio" Putin e, in passato, la Nato "inutile". In un'altra sala parla la cospirazionista Marjorie Taylor Greene, quella che aveva ...