Lucca: morto per complicanze post-covid il compositore Gaetano Giani Luporini (Di domenica 27 febbraio 2022) È stato docente al conservatorio di Firenze e successivamente direttore dell'istituto musicale Boccherini di Lucca. La sua produzione spazia dalla musica da camera a quella di scena L'articolo proviene da Firenze post.

