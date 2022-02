LIVE Motocross MX2 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Längenfelder al comando | Adamo e Guadagnini in lotta per la Top10

(Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Salgono a 7 i secondi di ritardo per Vialle dalla vetta della corsa, mentrerespingeche non sembra in grado di impensierire il connazionale. 13.38 La classifica aggiornata 1 1 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 21:32.435 8 2:23.460 6 2:24.990 2:23.715 2:23.460 0:37.187 0:34.836 0:33.984 0:38.983 Finish 2 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 21:40.053 8 0:07.618 0:07.618 2:24.149 5 2:26.002 2:24.951 2:25.613 0:36.922 0:35.819 0:33.630 0:39.631 Finish 3 3 74 de Wolf, Kay NED HUS 21:41.768 8 0:09.333 0:01.715 2:24.450 6 2:25.093 2:24.880 2:24.450 0:37.343 0:35.153 0:33.344 0:39.253 Finish 4 4 38 Rubini, Stephen FRA HON 21:44.122 8 0:11.687 0:02.354 2:24.600 6 2:25.952 2:24.698 2:24.600 0:37.479 0:35.908 0:33.475 0:39.090 Finish 5 5 39 Van De Moosdijk, Roan NED HUS ...

Tra pochi minuti si parte! LA DIRETTA DELLA MXGP DI ALLE 14.15 E 17.10 Presentazione week - end Gran Bretagna MX2 - Programma GP Gran Bretagna MXGP Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale MX2. Inizia con una settimana di ritardo ...