Guerra in Ucraina, trattare con la Russia di Putin? Sì, ma prima servono sanzioni esemplari (Di domenica 27 febbraio 2022) Uno dei padri della nostra Costituzione, Giorgio La Pira, icona della moderna sinistra, andò a Mosca nel 1959 a parlare in favore della distensione e del disarmo. Il dialogo è cosa buona e giusta, fino a quando è utile e saggio. Le grandi tragedie dell'umanità nascono spesso da due eccessi: la rigidità e la mollezza. Senza la stupidità rancorosa di Versailles non avremmo avuto Hitler. Senza l'arrendevolezza di Daladier e di Chamberlain forse non avremmo avuto la catastrofe della seconda Guerra mondiale. Per paradosso fu un iniziale ammiratore di Mussolini, Winston Churchill, a salvare il mondo libero dal nazifascismo. È stato giustamente osservato in questi giorni che il progressivo isolamento della Russia e l'abbandono dello spirito di Pratica di mare, così come l'aver accarezzato l'idea di inglobare l'Ucraina nella Nato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Uno dei padri della nostra Costituzione, Giorgio La Pira, icona della moderna sinistra, andò a Mosca nel 1959 a parlare in favore della distensione e del disarmo. Il dialogo è cosa buona e giusta, fino a quando è utile e saggio. Le grandi tragedie dell'umanità nascono spesso da due eccessi: la rigidità e la mollezza. Senza la stupidità rancorosa di Versailles non avremmo avuto Hitler. Senza l'arrendevolezza di Daladier e di Chamberlain forse non avremmo avuto la catastrofe della secondamondiale. Per paradosso fu un iniziale ammiratore di Mussolini, Winston Churchill, a salvare il mondo libero dal nazifascismo. È stato giustamente osservato in questi giorni che il progressivo isolamento dellae l'abbandono dello spirito di Pratica di mare, così come l'aver accarezzato l'idea di inglobare l'nella Nato, ...

