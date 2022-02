Gazzetta: Rocchi non fermerà Marchetti, nonostante non gli sia piaciuta la direzione di Milan-Udinese (Di domenica 27 febbraio 2022) Al designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, non è piaciuta la direzione di gara di Milan-Udinese da parte di Marchetti, ma non fermerà l’arbitro. Lo ritiene uno dei giovani più promettenti e poi avrebbe dovuto essere Guida, al Var, a richiamare il direttore di gara a vedere l’azione al monitor, ma le immagini non erano chiare. La Gazzetta dello Sport scrive: “La direzione di Milan-Udinese non è particolarmente piaciuta ai vertici arbitrali, ma Marchetti (che aveva già diretto due gare dell’Inter a San Siro) viene considerato fra i giovani più promettenti. Rocchi non lo fermerà: che sia in campo o al Var, l’arbitro di Ostia Lido sarà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Al designatore degli arbitri, Gianluca, non èladi gara dida parte di, ma nonl’arbitro. Lo ritiene uno dei giovani più promettenti e poi avrebbe dovuto essere Guida, al Var, a richiamare il direttore di gara a vedere l’azione al monitor, ma le immagini non erano chiare. Ladello Sport scrive: “Ladinon è particolarmenteai vertici arbitrali, ma(che aveva già diretto due gare dell’Inter a San Siro) viene considerato fra i giovani più promettenti.non lo: che sia in campo o al Var, l’arbitro di Ostia Lido sarà ...

