Empoli Juve, incubo Luperto: «Un martirio contro Vlahovic» (Di domenica 27 febbraio 2022) Prestazione da incubo quella di Luperto in Empoli-Juve In Empoli-Juve, in cui a farla da padrone è stato Dusan Vlahovic, ad essere travolto dalla furia del serbo è stato Sebastiano Luperto. Il difensore azzurro non ha potuto nulla contro il bomber bianconero e per La Gazzetta dello Sport è stato proprio lui il peggiore in campo con un 4,5. LA PAGELLA – «Soltanto verso la mezzora toglie la prima palla a Vlahovic. Un martirio.Il serbo aspetta il lancio spalle alla porta e si libera, smistando il gioco o partendo in velocità. Naturalmente non è solo colpa sua ma…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Prestazione daquella diinIn, in cui a farla da padrone è stato Dusan, ad essere travolto dalla furia del serbo è stato Sebastiano. Il difensore azzurro non ha potuto nullail bomber bianconero e per La Gazzetta dello Sport è stato proprio lui il peggiore in campo con un 4,5. LA PAGELLA – «Soltanto verso la mezzora toglie la prima palla a. Un.Il serbo aspetta il lancio spalle alla porta e si libera, smistando il gioco o partendo in velocità. Naturalmente non è solo colpa sua ma…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia… - pisto_gol : Emp-Juv 2:3 Alla Juve basta un grande Vlahovic per conquistare la vittoria: dopo l’1:0 di Kean, e il pareggio in mi… - forumJuventus : Szczesny post #EmpoliJuve: 'Vlahovic molto importante per futuro Juve. Scudetto? L'istinto un occhio lo fa buttare… - brupa57 : @Lm67821650 @antonio_gaito Di questo solo pochi mesi fa…Juve-Empoli cosa mi dice? - _lupo_pasini_ : RT @Ruttosporc: Due rigori non dati all'Empoli. Sta tornando la Juve scudetto. -