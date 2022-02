Combinata nordica, Coppa del Mondo: Riiber domina a Lahti e si avvicina a Lamparter nella generale (Di domenica 27 febbraio 2022) Jarl Magnus Riiber è tornato. Il cannibale norvegese, a digiuno di vittorie da un mese, torna al trionfo nella Gundersen Individuale di Lahti. Reduce da Giochi Olimpici da incubo, Riiber centra la 45a vittoria in carriera in Coppa del Mondo, facendolo alla sua maniera: facendo il vuoto nel salto e poi gestendo lungo i 10 km di fondo. Le 48 vittorie individuali di Hannu Manninen e di conseguenza il record all-time è sempre più vicino. Alle sue spalle si piazzano Vinzenz Geiger e Johannes Lamparter. Il norvegese partiva con un solido margine sugli avversari più accreditati, i due più vicini a lui, il giapponese Ryota Yamamoto e l’austriaco Franz-Josef Rehrl avevano rispettivamente 8 e 39? di distacco. Ben presto i due sopracitati vengono raggiunti da Johannes ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Jarl Magnusè tornato. Il cannibale norvegese, a digiuno di vittorie da un mese, torna al trionfoGundersen Individuale di. Reduce da Giochi Olimpici da incubo,centra la 45a vittoria in carriera indel, facendolo alla sua maniera: facendo il vuoto nel salto e poi gestendo lungo i 10 km di fondo. Le 48 vittorie individuali di Hannu Manninen e di conseguenza il record all-time è sempre più vicino. Alle sue spalle si piazzano Vinzenz Geiger e Johannes. Il norvegese partiva con un solido margine sugli avversari più accreditati, i due più vicini a lui, il giapponese Ryota Yamamoto e l’austriaco Franz-Josef Rehrl avevano rispettivamente 8 e 39? di distacco. Ben presto i due sopracitati vengono raggiunti da Johannes ...

