Barù e la battuta su Miriana Trevisan che fa infuriare il web (VIDEO) (Di domenica 27 febbraio 2022) Barù fa una battuta su Miriana Trevisan Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno festeggiato il carnevale. Alcuni di loro si sono travestiti e hanno ballato e bevuto. Scene alle quali siamo abituati ad assistere al sabato sera. L'atmosfera sul web, però, sarebbe stata rovinata da una battuta, considerata di cattivo gusto, L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Barù battuta GF Vip Jessica audace: mossa da dentro o fuori con Barù, ma lui la gela Insomma una battuta che, in modo soft, ha fatto capire alla ragazza che non ci sarebbe stato alcun ... l'avrebbe già baciata: Da un lato Barù ha mostrato stizza, lasciando intendere di non gradire la ...

GF Vip, Jessica Selassié fa una battuta bollente a Barù che spiazza tutti Dopo la pellicola, giunta l'ora di andare a nanna, i ragazzi si sono riuniti e qui Jessica fa una battuta a Barù che ha spiazzato tutti nella casa. La principessa infatti, rivolgendosi a Barù, ...

