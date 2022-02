Ucraina, dall'Italia ragazzi diretti a Kiev per arruolarsi: la benedizione del prete prima della partenza (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma - Zaino in spalla, telefonino, caricabatteria, scarponi pesanti e il crocefisso al collo. I primi hanno cominciato a partire poco più di una settimana fa, salendo su autobus diretti in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma - Zaino in spalla, telefonino, caricabatteria, scarponi pesanti e il crocefisso al collo. I primi hanno cominciato a partire poco più di una settimana fa, salendo su autobusin...

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - gparagone : 'C’erano intensi combattimenti... sono morte delle persone. La prossima volta proverò a spostare l’agenda della gue… - welikeduel : Le ultime notizie dall'Ucraina. L'intervento di #francescamannocchi a #propagandalive @mannocchia - midnightsilvia : RT @mihirdjin: Vi volevo ricordare che il governo che non ha trovato 200 milioni per sviluppare il promettente #vaccino antiCovid messo a p… - BigaroniSilvia : RT @rtl1025: ?? 'Siamo 8 coppie italiane, stiamo tutti bene. Ci troviamo nella prima periferia di #Kiev in situazione di calma apparente. Do… -