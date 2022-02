**Ucraina: boom di solidarietà degli italiani, a disposizione case, cibo e furgoni per fuggire** (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La propria casa messa interamente a disposizione per chi si trovi in difficoltà e riesca ad arrivare in Italia dall'Ucraina, mezzi di trasporto per effettuare il tragitto dove sia possibile, proposte di invio di denaro, cibo, materiale di emergenza. Esplode la solidarietà degli italiani, che si mobilitano in massa per aiutare i connazionali e gli ucraini intrappolati dal conflitto mostrando il volto più umano e creativo che caratterizza il nostro paese. "Sono Federico un ragazzo di 24 anni di Milano. Forse sto solo vaneggiando perché è impossibile ma se ci fosse la necessità di portare qualcuno in Italia da qualche confine io mi rendo disponibile a partire. O fare qualsiasi altra cosa che possa dare una mano", scrive un ragazzo sul gruppo Facebook 'italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La propria casa messa interamente aper chi si trovi in difficoltà e riesca ad arrivare in Italia dall'Ucraina, mezzi di trasporto per effettuare il tragitto dove sia possibile, proposte di invio di denaro,, materiale di emergenza. Esplode la, che si mobilitano in massa per aiutare i connazionali e gli ucraini intrappolati dal conflitto mostrando il volto più umano e creativo che caratterizza il nostro paese. "Sono Federico un ragazzo di 24 anni di Milano. Forse sto solo vaneggiando perché è impossibile ma se ci fosse la necessità di portare qualcuno in Italia da qualche confine io mi rendo disponibile a partire. O fare qualsiasi altra cosa che possa dare una mano", scrive un ragazzo sul gruppo Facebook '...

