Slovacchia-Italia | Coppa Davis 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si terrà nel prossimo weekend il confronto tra, valido come turno preliminare dell’attuale format di. Si torna a giocare in tale situazione a due anni di distanza dall’ultima volta, visto che nel 2021 non ci sono stati preliminari a causa dello spostamento dal 2020 all’anno citato delle Finals. Per l’ci saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Prevista l’assenza di Matteo Berrettini (che, nel frattempo, si è infortunato ad Acapulco), non quella di Fabio Fognini, a sua volta colpito da un problema fisico che lo ha fermato. Per la, invece, vedremo Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay. Si giocherà alla NTC Arena di Bratislava, già ...

