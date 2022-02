Scontri e bombardamenti a Kharkiv, colpito aeroporto Starakostantinov (Di sabato 26 febbraio 2022) Kharkiv, seconda città dell'Ucraina situata nel nordest del Paese, è stata sotto pesanti bombardamenti quasi tutta la notte e violenti Scontri sono stati registrati nell'area. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti di... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022), seconda città dell'Ucraina situata nel nordest del Paese, è stata sotto pesantiquasi tutta la notte e violentisono stati registrati nell'area. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti di...

Advertising

telodogratis : Scontri e bombardamenti a Kharkiv, colpito aeroporto Starakostantinov - sulsitodisimone : RT @RSInews: Guerra in Ucraina, il punto - Terzo giorno di combattimenti nel paese: bombardamenti e scontri a Kiev, ma la capitale resiste;… - RSInews : Guerra in Ucraina, il punto - Terzo giorno di combattimenti nel paese: bombardamenti e scontri a Kiev, ma la capita… - Gioele99556782 : @MMaXXprIIme Per quanto riguarda i report da Kiev non ci sono bombardamenti russi sul centro città come riportato d… - Goodvibration_D : RT @joecool_16: #Kyiv ha superato un’altra notte di bombardamenti e di scontri a fuoco, #Zelensky ha superato un’altra notte di tentativi d… -