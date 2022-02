Sci, slalom speciale di Garmisch: vince Kristoffersen. Settimo Vinatzer (Di sabato 26 febbraio 2022) Kristoffersen Garmisch (Austria), 26 febbraio 2022 " Henrik Kristoffersen conquista la prova di slalom speciale di Coppa del Mondo di sci a Garmisch - Partenkirchen. Lo sciatore norvegese ha preceduto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)(Austria), 26 febbraio 2022 " Henrikconquista la prova didi Coppa del Mondo di sci a- Partenkirchen. Lo sciatore norvegese ha preceduto ...

Advertising

infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt primeggia, Vinatzer decimo in slalom - ilgladiatore36 : Sci: Discesa #cransmontana , Slalom #Garmisch: vincono Ledecka e Kristoffersen - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Nella #discesa femminile di #CransMontana vittoria di #Ledecka. #Goggia, dodicesima, limita i d… - sportli26181512 : Slalom Garmisch, vince il norvegese Kristoffersen. Vinatzer settimo: Il norvegese conquista lo slalom a Garmisch da… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Nef sbaglia e Kristoffersen fa sua la gara! Vinatzer 7° in rimonta… -