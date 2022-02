Roma | blatte dentro il minimarket | chiuso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Negozio poco pulito, tanto che all’interno giravano indisturbate le. Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato, insieme agli agenti della Polizia LocaleCapitale, hannoun mini market in zona Aurelio. In realtà gli agenti erano andati nel negozio per tutt’altro motivo. I controlli, attuati nei pressi di circonvallazione Cornelia, erano infatti finalizzati contrastare i reati predatori e, nel contempo, a effettuare verifiche amministrative. Chiusi dueall’interno e niente Green Pass I controlli, effettuati da parte degli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio insieme agli agenti della Polizia LocaleCapitale, hanno consentito di scoprire unall’interno del quale circolavano delle ...