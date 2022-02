Mobilità 2022/23, trasferimento da sostegno a posto comune: requisiti, aliquote e limiti. FAQ (Di sabato 26 febbraio 2022) Il docente titolare su sostegno può chiedere il trasferimento su posto comune solo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo di posto. limiti nei trasferimenti provinciali e interprovinciali e fasi in ci si svolgono i movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 febbraio 2022) Il docente titolare supuò chiedere ilsusolo se ha superato il vincolo di permanenza su tale tipo dinei trasferimenti provinciali e interprovinciali e fasi in ci si svolgono i movimenti. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il mondo si mobilita contro la guerra a fianco dell'Ucraina. In piazza non solo i cittadini ucraini che s… - orizzontescuola : Mobilità 2022/23, trasferimento da sostegno a posto comune: requisiti, aliquote e limiti. FAQ - ProDocente : Mobilità 2022 personale educativo, come presentare la domanda: la GUIDA del Ministero - scuolainforma : Mobilità docenti infanzia, primaria e secondaria 2022/23, come presentare domanda (GUIDE Istanze Online) - orizzontescuola : Mobilità 2022 personale educativo, come presentare la domanda: la GUIDA del Ministero -