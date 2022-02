L’età della gioia. I sogni, le speranze e l’ottimismo vitale di Gianni Morandi (Di sabato 26 febbraio 2022) Come lo vide allora Alberto Arbasino, così l’avete visto poco tempo fa a Sanremo: “d’una vitalità giustamente continua”. “Occhi color lucertola, vivissimi. E quel torrente di voce emiliana che accarezza l’intera Italia e la fa rabbrividire nelle sere d’estate”. Persino il suo nome allo scrittore sembrava il più azzeccato perché “in Italia non esiste che un altro Gianni, ed è l’avvocato Agnelli; e il solo altro Morandi, è un pittore altrettanto celebre”. Ipse dixit: perché dopo oltre mezzo secolo l’affermazione luccica ricolorata. Ventidue anni Morandi aveva allora, settantasette ne ha compiuti l’11 dicembre, ma più della lunghissima carriera fa notizia quella “vitalità giustamente continua” con cui cantava diciottenne ‘Andavo a cento all’ora’ e per cui neanche oggi ha rallentato. Il duetto con Lorenzo Jovanotti, un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Come lo vide allora Alberto Arbasino, così l’avete visto poco tempo fa a Sanremo: “d’una vitalità giustamente continua”. “Occhi color lucertola, vivissimi. E quel torrente di voce emiliana che accarezza l’intera Italia e la fa rabbrividire nelle sere d’estate”. Persino il suo nome allo scrittore sembrava il più azzeccato perché “in Italia non esiste che un altro, ed è l’avvocato Agnelli; e il solo altro, è un pittore altrettanto celebre”. Ipse dixit: perché dopo oltre mezzo secolo l’affermazione luccica ricolorata. Ventidue anniaveva allora, settantasette ne ha compiuti l’11 dicembre, ma piùlunghissima carriera fa notizia quella “vitalità giustamente continua” con cui cantava diciottenne ‘Andavo a cento all’ora’ e per cui neanche oggi ha rallentato. Il duetto con Lorenzo Jovanotti, un ...

