Juve | Szczesny | 'Mia moglie è ucraina | contro la Russia non ci sarò'

Wojciech Szczesny, numero uno della Juventus, non ci sarà nella partita tra la sua Polonia e la Russia, dopo l'attacco militare contro l'Ucraina. "Mia moglie è ucraina, contro la Russia non ci sarò"

