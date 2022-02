Empoli - Juve 2 - 3: tabellino, statistiche e marcatori (Di sabato 26 febbraio 2022) Empoli - La Juventus porta a tredici le partite consecutive senza sconfitta in Serie A e accorcia sulle prime della classe. La vittoria in casa dell' Empoli porta le firme di Kean , che sblocca il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022)- Lantus porta a tredici le partite consecutive senza sconfitta in Serie A e accorcia sulle prime della classe. La vittoria in casa dell'porta le firme di Kean , che sblocca il ...

Advertising

pisto_gol : Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia… - forumJuventus : TS: 'Akè va veloce, è Juve sprint. Allegri porta a Empoli il francese che aveva convinto in Coppa Italia. Attaccant… - Gazzetta_it : Da Empoli a Empoli: fu la prima sconfitta nel post-Ronaldo, oggi con Vlahovic la #Juve punta alla rinascita - MBrugnolotti : RT @pisto_gol: Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia Ma nè Ma… - bozzamauro1 : RT @pisto_gol: Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia Ma nè Ma… -