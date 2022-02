“Dei suoi insegnamenti ci resta l’esempio di un uomo elegante, garante del bene comune e dell’interesse degli studenti” (Di sabato 26 febbraio 2022) Era la mattina di quell’indimenticabile 2 settembre 2013 quando sentimmo per la prima volta la sua voce, pacata e rassicurante, darci il benvenuto nella città di Monreale come colleghe Dirigenti appena immesse in ruolo. Fu l’inizio di una collaborazione leale, feconda, creativa che ha avuto il grande merito di fondere in modo virtuoso la consolidata esperienza del Preside Caracausi, per tutti noi Gigi, e le spinte innovative ed entusiastiche di noi giovani Dirigenti operanti in un territorio difficile, resistente al nuovo, ma con innumerevoli e inesplorate possibilità di sviluppo e rinascita. Solo pochi giorni dopo il nostro insediamento, accolse con gioia la nostra proposta di costituzione delle Rete C.E.R.E.R.E., acronimo di Condivisione, Esperienze, Risorse, Empowerment (sviluppo e innovazione), Ricerca Educativa”, una fucina di studio, idee, iniziative, sempre al servizio del ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 26 febbraio 2022) Era la mattina di quell’indimenticabile 2 settembre 2013 quando sentimmo per la prima volta la sua voce, pacata e rassicurante, darci il benvenuto nella città di Monreale come colleghe Dirigenti appena immesse in ruolo. Fu l’inizio di una collaborazione leale, feconda, creativa che ha avuto il grande merito di fondere in modo virtuoso la consolidata esperienza del Preside Caracausi, per tutti noi Gigi, e le spinte innovative ed entusiastiche di noi giovani Dirigenti operanti in un territorio difficile, resistente al nuovo, ma con innumerevoli e inesplorate possibilità di sviluppo e rinascita. Solo pochi giorni dopo il nostro insediamento, accolse con gioia la nostra proposta di costituzione delle Rete C.E.R.E.R.E., acronimo di Condivisione, Esperienze, Risorse, Empowerment (sviluppo e innovazione), Ricerca Educativa”, una fucina di studio, idee, iniziative, sempre al servizio del ...

