Covid, Speranza “Ottimismo e intelligente gradualità” (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – “Ora che la curva si sta piegando stiamo andando in una fase ancora più aperta e positiva. Non confermeremo lo stato di emergenza che termina il 31 marzo e questo è un fatto positivo. Valuteremo gradualmente come adeguare tutte le altre modalità precauzionali alla fase nuova”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando del Covid-19 nel suo intervento alla cerimonia in occasione dei 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a Roma.“Dobbiamo guardare con fiducia e cautela al futuro passo dopo passo. Ottimismo ma al tempo stesso intelligente gradualità che ci metta nelle condizioni di uscire da questa fase”, ha aggiunto. (ITALPRESS). Cartelle esattoriali e pace fiscale, nuova rateizzazione: 8 rate fino a 5 mila Ucraina, Letta “Un nuovo 11 Settembre, è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – “Ora che la curva si sta piegando stiamo andando in una fase ancora più aperta e positiva. Non confermeremo lo stato di emergenza che termina il 31 marzo e questo è un fatto positivo. Valuteremo gradualmente come adeguare tutte le altre modalità precauzionali alla fase nuova”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, parlando del-19 nel suo intervento alla cerimonia in occasione dei 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a Roma.“Dobbiamo guardare con fiducia e cautela al futuro passo dopo passo.ma al tempo stessoche ci metta nelle condizioni di uscire da questa fase”, ha aggiunto. (ITALPRESS). Cartelle esattoriali e pace fiscale, nuova rateizzazione: 8 rate fino a 5 mila Ucraina, Letta “Un nuovo 11 Settembre, è ...

