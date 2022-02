C’è Posta per te, Francesco Totti ospite da Maria: il programma della serata (Di sabato 26 febbraio 2022) Francesco Totti sarà uno degli ospiti di Maria De Filippi a “C’è Posta per te”, cosa racconterà il Pupone ai telespettatori curiosi? In questi giorni dove uno degli argomenti principali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 26 febbraio 2022)sarà uno degli ospiti diDe Filippi a “C’èper te”, cosa racconterà il Pupone ai telespettatori curiosi? In questi giorni dove uno degli argomenti principali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ReignOfTheSerie : Gli ospiti di #Verissimo di sabato 26 febbraio 2022 saranno: Robert Pattinson che dal 3 marzo vedremo al cinema nel… - pippoMR : ??Tra gli ospiti di Maria De Filippi a 'C'è posta per te' di stasera anche Francesco Totti: il 'Pupone' dirà qualcos… - donnalellabsx : @Anna_marialazia zietta c'è posta per te in DM - zazoomblog : Francesco Totti a “C’è Posta per Te”: il suo ritorno in tv nella settimana in cui è stato al centro del gossip [VID… - telodogratis : Sull’onda del gossip, la De Filippi invita Totti a “C’è posta per te” -