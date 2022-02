Cagliari, Mazzarri spera di recuperare Baselli (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Cagliari giocherà contro il Torino un altro match importante per continuare la lotta salvezza: Mazzarri conta di recuperare Baselli Mazzarri sta preparando la sfida al Torino, sfida importante per continuare a mettere punti in cascina per la salvezza. Il tecnico dei rossoblù conta anche di recuperare alcuni degli infortunati. Lovato ormai recuperato sarà al centro della difesa, Nandez non sarà della partita mentre la speranza è quella di recuperare Baselli. L’ex granata potrebbe essere l’uomo in più per la mediana dei sardi, lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilgiocherà contro il Torino un altro match importante per continuare la lotta salvezza:conta dista preparando la sfida al Torino, sfida importante per continuare a mettere punti in cascina per la salvezza. Il tecnico dei rossoblù conta anche dialcuni degli infortunati. Lovato ormai recuperato sarà al centro della difesa, Nandez non sarà della partita mentre lanza è quella di. L’ex granata potrebbe essere l’uomo in più per la mediana dei sardi, lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Mazzarri conta di recuperare l'ex di turno per la sfida al #Torino ?? - CagliariNews24 : Verso Torino Cagliari, ballottaggio nella difesa rossoblù: #Mazzarri riflette - Cagliari_1920 : Obert: «Mazzarri? Lo ringrazio per l’opportunità e per i consigli» #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Torino Cagliari è la sfida dell’ex Mazzarri: il dato sul tecnico rossoblú #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Torino Cagliari, domani alle ore 15.20 la conferenza stampa di mister Mazzarri #cagliaricalcio… -