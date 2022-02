Allegri | «Meglio CR7 o Vlahovic? Credo che non siano paragonabili»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli «è un giocatore importante, caratteriale oltre che tecnico, è un giocatore che non avevamo, mache la partita abbiamo fatto la sua partita. Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro l’Empoli che è una squadra che non smette mai di giocare, ma la squadra si è sacrificata. Sono contento per tutti quelli che hanno giocato e per l’entusiasmo che c’è in questo momento. Bisogna migliorare sul palleggio e sulla gestione della squadra. Il calcio è semplice, basta mettere il calciatore giusto nel posto giusto, prima non avevamo un calciatore come lui e ora lo abbiamo» Si aspettava questo impatto di? «Non è che non me lo aspettavo, ma non conoscevo il ragazzo. Ma ho subito capito che è ...