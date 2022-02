Al via oggi il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving (Di sabato 26 febbraio 2022) Al via da oggi sabato 26 febbraio 2022, la nuova edizione del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. Saranno 330 i giovanissimi atleti della classe Optimist – dai 9 ai 15 anni, Italiani e stranieri – che si daranno battaglia a Crotone nella prima tappa del circuito, che si svolge nell’ambito della “BPER Banca Crotone International Carnival Race”. Trofeo Optimist Italia per il mare: la sensibilizzazione L’evento ha visto una “preview sostenibile”, una veleggiata di sensibilizzazione e pulizia del mare: supportata da Kinder Joy of Moving, l’Associazione Italiana Classe Optimist quest’anno promuove con i circoli organizzatori delle ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 26 febbraio 2022) Al via dasabato 26 febbraio 2022, la nuova edizione delJoy of. Saranno 330 i giovanissimi atleti della classe– dai 9 ai 15 anni,ni e stranieri – che si daranno battaglia a Crotone nella prima tappa del circuito, che si svolge nell’ambito della “BPER Banca Crotone International Carnival Race”.per il mare: la sensibilizzazione L’evento ha visto una “preview sostenibile”, una veleggiata di sensibilizzazione e pulizia del mare: supportata daJoy of, l’Associazionena Classequest’anno promuove con i circoli organizzatori delle ...

