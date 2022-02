Ucraina, prezzi cereali alle stelle. Attesi aumenti per pane e pasta (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco russo all’Ucraina ha comportato pesanti ripercussioni anche sui prezzi delle materie prime agricole scambiate sui mercati internazionali. Le quotazioni del grano tenero – da quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti, al Matif di Parigi, la borsa di riferimento in Europa per gli scambi di cereali – si sono impennate fino a raggiungere, ieri pomeriggio, i 318 euro a tonnellata (dato delle 18.15), in rialzo di oltre 40 euro a tonnellata rispetto al giorno precedente (+11%) e su valori mai toccati in precedenza. Forte rialzo anche per il mais che ha raggiunto i 285 euro a tonnellata, in aumento di 17 euro a tonnellata nel giro di 24 ore (+6%). Aumentano anche i semi oleosi, per la produzione degli oli vegetali e delle farine utilizzate per l’alimentazione animale. In arrivo nuovi aumenti per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco russo all’ha comportato pesanti ripercussioni anche suidelle materie prime agricole scambiate sui mercati internazionali. Le quotazioni del grano tenero – da quanto emerge delaborazioni di Bmti, al Matif di Parigi, la borsa di riferimento in Europa per gli scambi di– si sono impennate fino a raggiungere, ieri pomeriggio, i 318 euro a tonnellata (dato delle 18.15), in rialzo di oltre 40 euro a tonnellata rispetto al giorno precedente (+11%) e su valori mai toccati in precedenza. Forte rialzo anche per il mais che ha raggiunto i 285 euro a tonnellata, in aumento di 17 euro a tonnellata nel giro di 24 ore (+6%). Aumentano anche i semi oleosi, per la produzione degli oli vegetali e delle farine utilizzate per l’alimentazione animale. In arrivo nuoviper ...

Advertising

Corriere : #RussiaUcraina, pesantissime le conseguenze sull'#economia. Crollano le #Borse, corrono i prezzi delle derrate alim… - Tg3web : Borse in caduta e prezzi dell'energia alle stelle. Sono le prime ripercussioni concrete della guerra in Ucraina sui… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, #Coldiretti: 'Prezzi del #grano ai massimi da 9 anni'. - MARZILLIEleute1 : RT @pbecchi: La guerra in Ucraina verrà utilizzata dall’Occidente per costruire un nuovo nemico e al contempo un capro espiatorio: Putin e… - lifestyleblogit : Carburanti, guerra Ucraina fa schizzare i prezzi - -