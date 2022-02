Ucraina, l’informativa del premier Draghi: «La nostra ambasciata resta aperta. Lavoriamo per evacuazione dei connazionali» – La diretta (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Italia «condanna con assoluta fermezza l’invasione» dell’Ucraina da parte della Russia, «inaccettabile. L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione Ucraina e al presidente Zelensky. Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l’informativa urgente resa in mattinata alla Camera dei Deputati sul conflitto in Ucraina. Alle 12.30 sarà al Senato della Repubblica, mentre alle 15 parteciperà in videoconferenza al vertice della Nato, «per coordinare il rafforzamento del fianco orientale e ribadire i principi alla base della ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’Italia «condanna con assoluta fermezza l’invasione» dell’da parte della Russia, «inaccettabile. L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazionee al presidente Zelensky. Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato». Così il presidente del Consiglio, Mario, duranteurgente resa in mattinata alla Camera dei Deputati sul conflitto in. Alle 12.30 sarà al Senato della Repubblica, mentre alle 15 parteciperà in videoconferenza al vertice della Nato, «per coordinare il rafforzamento del fianco orientale e ribadire i principi alla base della ...

