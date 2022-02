Ucraina, Kiev resiste assediata dai blindati russi. Draghi alla Nato:?«Nostra unità risposta più forte» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel secondo giorno di guerra in Ucraina si intensificano i combattimenti intorno a tutte le principali città del Paese. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel secondo giorno di guerra insi intensificano i combattimenti intorno a tutte le principali città del Paese.

Advertising

martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - alien_sick : RT @SoleterreOnlus: Bisogna fare qualcosa ORA per i bambini malati di cancro che ospitiamo a #Kiev. Aiutaci subito ? - iscaramuzzi : . @Pontifex ha chiamato Sua Beatitudine Sviatoslav, alrcivescovo di Kiev, e gli ha assicurato: 'Farò tutto ciò che… -