**Ucraina: Draghi, 'ringrazio Guerini e forze armate per prontezza e organizzazione'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'Italia e la Nato vogliono trasmettere un messaggio di unità e solidarietà alla causa ucraina e di difesa dell'architettura di sicurezza europea. Voglio ringraziare il ministro Guerini e le nostre forze armate per la loro prontezza e la loro preparazione". Così il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sulla crisi ucraina.

