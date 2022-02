Ucraina: Draghi, 'forze anfibie russe a Odessa, una ventina di vittime, pioggia missili su Kiev' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d'Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk. Abbiamo registrato esplosioni diffuse, anche nella regione di Leopoli, la più vicina alla frontiera con l'Unione Europea. forze anfibie russe sono sbarcate a Odessa, la principale città portuale, dove vi sono notizie di almeno una ventina di vittime". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa urgente, in Aula alla Camera, sul conflitto ucraino. "L'esercito russo prosegue con lanci di missili sulle principali città, anche quelle dell'Ucraina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Leterrestrisono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sudest e dalla costa sud, ed è stato chiuso alla navigazione il Mar d'Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdiansk. Abbiamo registrato esplosioni diffuse, anche nella regione di Leopoli, la più vicina alla frontiera con l'Unione Europea.sono sbarcate a, la principale città portuale, dove vi sono notizie di almeno unadi". Così il premier Mario, in un passaggio della sua informativa urgente, in Aula alla Camera, sul conflitto ucraino. "L'esercito russo prosegue con lanci disulle principali città, anche quelle dell'...

