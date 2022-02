Ucraina | appello di Zelensky agli europei | Venite a combattere con noi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelesky ha invitato gliche hanno "esperienza di guerra" a "venire ain". "Se avete esperienza di combattimenti in Europa e non volete stare a guardare ...

Advertising

repubblica : Chiusi in un hotel di Kiev i brasiliani dello Shakhtar, squadra del Donbass allenata dall'italiano De Zerbi fanno u… - caritas_milano : «Chiediamo la vostra solidarietà, preghiera e sostegno» Tetiana Stawnychy, Presidente di Caritas Ukraine, lancia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La grande paura di Kiev col nemico alle porte Tanti scappano, molti altri restano: 'Ma per favore aiutate… - Concord_Italia : RT @CislNazionale: #Ucraina, #CgilCislUil aderiscono all’appello della @RetePaceDisarmo e promuovono con le altre organizzazioni la manifes… - ADM_assdemxmi : RT @LogosNews: ?????? Ucraina - La Chiesa Italiana: 'Facciamo appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche affinché si ferm… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina appello

Guerra, l'di Zelensky a Putin: sediamoci a tavolo trattative Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Vladimir Putin , il presidente russo, a sedersi a un tavolo delle trattative .E ha chiesto ai cittadini europei di "chiedere ai loro governi che l'riceva piu' aiuti finanziari e militari". 25 febbraio 2022Corrado Lorefice invita i cittadini il 4 marzo in un momento di preghiera, per condividere l’appello Papa Francesco e accendere ... ripudiamo questo atto di guerra che si sta consumando in Ucraina e ...Il presidente ucraino Zelesky ha invitato gli europei che hanno 'esperienza di guerra' a 'venire a combattere in Ucraina'. 'Se avete esperienza ...