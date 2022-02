Spezia-Roma, Thiago Motta: “La squadra sta bene, cercheremo di vincere la partita” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha svolto la consueta conferenza pre-match quest’oggi. Domenica gli Aquilotti ospiteranno al Picco la Roma. “Ogni partita ha una storia diversa. L’importante è mantenere una continuità tra i vari match. Affronteremo una squadra importante, costruita per andare in Europa, giochiamo in casa e affronteremo la partita al massimo, cercando di portarla dalla nostra parte e se meritiamo porteremo a casa il risultato. Dobbiamo fare attenzione alla Roma. È vero che hanno trovato squadre che li mettono dietro e li fanno difendere, ma tutte le squadre di Mourinho sono squadre che sanno soffrire insieme per poi ripartire. Lì sono pericolosi, quando devono difendere lo fanno bene, anche dentro l’area, e poi ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022), allenatore dello, ha svolto la consueta conferenza pre-match quest’oggi. Domenica gli Aquilotti ospiteranno al Picco la. “Ogniha una storia diversa. L’importante è mantenere una continuità tra i vari match. Affronteremo unaimportante, costruita per andare in Europa, giochiamo in casa e affronteremo laal massimo, cercando di portarla dalla nostra parte e se meritiamo porteremo a casa il risultato. Dobbiamo fare attenzione alla. È vero che hanno trovato squadre che li mettono dietro e li fanno difendere, ma tutte le squadre di Mourinho sono squadre che sanno soffrire insieme per poi ripartire. Lì sono pericolosi, quando devono difendere lo fanno, anche dentro l’area, e poi ...

