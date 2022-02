(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Questo è un Mare dia” così idell’I.C. Padre Isaia Columbro plesso di, hanno accoltoe l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Vito Fusco e Vice Sindaco Cosimina Caruso. Ormai lo sappiamo, i nostri mari sono molto inquinati dahe e microhe. Sono una vera minaccia per l’ambiente e per i pesci, quindi per tutto l’ecosistema. Con questa canzone creata e diffusa da Mela Educational è diventato ormai l’Inno delTour. “Siamo felici di ricevere questo dono da parte deldi, afferma il Dirigente Scolastico dell’I.C. Padre ...

Advertising

anteprima24 : ** Plastic Free, Gesesa e Comune donano borracce ai bambini della scuola di Castelpoto ** - giornalemolise : Plastic Free, alla scuola Schweitzer di Termoli il primo erogatore di acqua microfiltrata - - latina24ore : A Latina debutta PlasticFree, appuntamento domenica 27 a Capoportiere - AntonioRancati : RT @ComuneEmpoli: #AMBIENTE #EMPOLI #PlasticFree riparte dal Terrafino con la prima ‘raccolta’ del nuovo anno. Appuntamento alle 9.30 dome… - user_tv : L'iniziativa -

Ultime Notizie dalla rete : Plastic Free

Latina24ore.it

Basta bottigliette di plastica, meglio utilizzare borracce e acqua alla spina grazie all'erogatore di acqua microfiltrata donato oggi dall'associazione Onlusall'Istituto comprensivo 'Schweitzer' di Termoli.La plastica ha un impatto devastante sull'ambiente, una piaga dilagante. L'eco... Articoli recenti, alla scuola Schweitzer di Termoli il primo erogatore di acqua microfiltrataMurta Maria. La terza tappa del progetto "Quartiere Pulito 2022" di Plastic Free in collaborazione con il Comune di Olbia, si terrà a Murta Maria, domenica 6 marzo. Il ritrovo è fissato per le ore 9:1 ...E’ la prima scuola in Italia ad avere ottenuto, nel plesso di via Perrotta, questo prezioso regalo donato dall’associazione Onlus ‘Plastic Free’ Un erogatore di acqua microfiltrata. E’ l’istituto comp ...