Osimhen, nessun nuovo infortunio: la fasciatura al ginocchio solo cautelativa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri – per i media, non solo italiani – è stato l’unico dei suoi a salvarsi. Era successo anche pochi giorni prima a Cagliari, quando entrando dalla panchina aveva permesso agli azzurri di acciuffare il Cagliari con un gol molto bello. E quindi solo l’idea di un nuovo infortunio per Victor Osimhen, già costretto a saltare tantissime partite quest’anno per la frattura dello zigomo, teneva parecchio in ansia i sostenitori del Napoli. Nella tarda serata, infatti, erano state diffuse delle immagini del nigeriano che lasciava il terreno di gioco con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Lo stesso ginocchio a cui il nigeriano aveva accusato il sovraccarico di una settimana fa. Si può tirare un sospiro di sollievo: non c’è nessun ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri – per i media, nonitaliani – è stato l’unico dei suoi a salvarsi. Era successo anche pochi giorni prima a Cagliari, quando entrando dalla panchina aveva permesso agli azzurri di acciuffare il Cagliari con un gol molto bello. E quindil’idea di unper Victor, già costretto a saltare tantissime partite quest’anno per la frattura dello zigomo, teneva parecchio in ansia i sostenitori del Napoli. Nella tarda serata, infatti, erano state diffuse delle immagini del nigeriano che lasciava il terreno di gioco con una vistosaaldestro. Lo stessoa cui il nigeriano aveva accusato il sovraccarico di una settimana fa. Si può tirare un sospiro di sollievo: non c’è...

