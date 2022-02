Milan, stop scudetto: l'Udinese pareggia a San Siro, Leao non basta più (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo lo stop esterno contro la Salernitana, il Milan frena ancora nella corsa scudetto. A San Siro è l'Udinese a fermare la squadra di Pioli sull'1-1: al vantaggio di Leao, risponde Udogie e i rossoneri non vanno oltre i 57 punti in classifica. Secondo punto consecutivo per i friulani dopo il pari con la Lazio. Cioffi schiera l'ex Deulofeu con Beto, ma non rischia dal 1? il recuperato Pereyra. Pioli deve fare a meno dello squalificato Bennacer e in attacco conferma la fiducia a Giroud. La rete dell'1-0 però è del solito Leao: al 28? assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri. E' l'ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta stagionale ha sbloccato il risultato in campionato. Nella ripresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo loesterno contro la Salernitana, ilfrena ancora nella corsa. A Sanè l'a fermare la squadra di Pioli sull'1-1: al vantaggio di, risponde Udogie e i rossoneri non vanno oltre i 57 punti in classifica. Secondo punto consecutivo per i friulani dopo il pari con la Lazio. Cioffi schiera l'ex Deulofeu con Beto, ma non rischia dal 1? il recuperato Pereyra. Pioli deve fare a meno dello squalificato Bennacer e in attacco conferma la fiducia a Giroud. La rete dell'1-0 però è del solito: al 28? assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri. E' l'ottavo gol stagionale in Serie A diche per la quinta volta stagionale ha sbloccato il risultato in campionato. Nella ripresa ...

Advertising

Libero_official : Dopo Salerno, il #Milan frena ancora: segna #Leao, pareggia #Udogie. L'#Udinese strappa l'1-1 a San Siro… - Aleamoruso99 : Bennacer non è un fenomeno e con ogni probabilità il Milan non avrebbe passeggiato contro l'Udinese con lui in camp… - Pep204 : @CarloCarson6589 @Eros70183028 Non prendiamoci in giro, questo faticherebbe a fare panchina in B, è nella rosa del… - messina_oggi : Milan frena ancora, 1-1 a San Siro contro UdineseMILANO (ITALPRESS) - Dopo lo stop esterno contro la Salernitana, i… - Spina141 : Comunque discorso serio. A prescindere dagli errori arbitrali (che ci sono e stanno rovinando il campionato) Milan-… -