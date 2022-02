“I miei nonni a Kiev, i miei genitori qui con me”. Le lacrime di Anastasia Kuzmina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Abituati come siamo a vederla sorridente e serena sulla pista di Ballando con le Stelle, è un colpo al cuore ritrovare Anastasia Kuzmina in lacrime sui suoi profili social nei giorni della guerra tra Russia ed Ucraina. Com’è noto, infatti, la ballerina è di origini ucraine. Se ieri Anastasia aveva deciso di abbandonare i suoi Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 25 febbraio 2022) Abituati come siamo a vederla sorridente e serena sulla pista di Ballando con le Stelle, è un colpo al cuore ritrovareinsui suoi profili social nei giorni della guerra tra Russia ed Ucraina. Com’è noto, infatti, la ballerina è di origini ucraine. Se ieriaveva deciso di abbandonare i suoi

Advertising

culovica : uno mi dà un passaggio e io mi lamento sì non so essere grata non rompete il cazzo sono stata la prima nipote di mi… - LaMerlettaia : @LP_ellepi In realtà, non pensavo solo alla guerra: rispetto ai miei nonni, ho potuto godere di uno straordinario s… - Lory31511460 : @muttley_1974 @annaperply @Rosa_Teta_ @veromumy87 @giulio511 Non so le persone che conosco che erano piccole durant… - FrancescaPasqu1 : 'Maestra sai...i miei nonni sono in Ucraina' ?? - lostthemoth : In paese credo che ci sia un funerale perché si sente la banda. Sentire la banda è davvero triste, boh mi ha sempre… -