Gf Vip 6 | Nathaly Caldonazzo senza mezzi termini “Ho la squalifica se …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella serata di ieri non è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip sei e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Uno di questi è stato sicuramente l’eliminazione di Katia Ricciarelli, il soprano che ad ogni modo è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality di casa Mediaset. Ma non è finita qui, visto che qualche preoccupazione pare sia arrivata anche per Nathalie. La gieffina proprio subito dopo la puntata sembra aver confessato qualcosa ad Antonio Medugno. Ma per quale motivo Nathaliesarebbe così tanto preoccupata? Grande fratello vip 6, preoccupazioni perEbbene, sembra proprio che subito dopo la messa in onda della puntataparlando con il suo coinquilino Antonio pare ...