F1 | Mattia Binotto | “Soddisfatto | la Ferrari si comporta bene Inaspettato il saltellamento Macchine tutte diverse”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Lasi è distinta durante i tre giorni riservati ai Test F1 a Barcellona e ha ottenuto riscontri decisamente confortanti in vista della nuova stagione ormai alle porte. La monoposto messa in pista dal Cavallino Rampante è parsa fin da subito molto performante, aggressiva e incisiva: gli oltre 400 giri completati senza problemi di affidabilità sul circuito del Montmelò, i notevoli riscontri cronometrici (sempre nelle posizioni di vertice della classifica dei tempi), il buon passo e le recensioni positive dei piloti (Charles Leclerc e Carlos Sainz) fanno ben sperare., team principal della, è sembrando decisamente felice ai microfoni di Sky: “è la parola giusta. Stiamo raccogliendo molti dati, abbiamo girato con continuità. La macchina si...

Advertising

infoitsport : F1, il porpoising stravolge le nuove vetture? Mattia Binotto: 'Abbiamo sottovalutato il problema'. Che problema è? - ParliamoDiNews : Ferrari, Mattia Binotto gela i tifosi: `Noi comunque...`, un altro anno fallimentare? – Libero Quotidiano #… - iPicsHQ : Mattia Binotto #F1Testing - iPicsHQ : Mattia Binotto #F1Testing - LucianoQuaranta : RT @F1inGenerale_: #F1 | Mattia Binotto ha affermato che molti team di Formula 1 hanno sottovalutato il porpoising -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

Soprattutto, la F1 - 75 ha coperto oltre 300 giri rivelandosi molto affidabile ed è questo aspetto che il team principal della Scuderia di Maranelloha sottolineato esprimendo grande ...... però senza prendere rischi stupidi perché dobbiamo difendere la squadra e riportare la Rossa in vetta ', la confessione di Charles che ci fa capire come il bosssi sia premurato di ...F1 - Primi test 2022 a Barcellona e la parola che sta tenendo banco nel mondo della Formula 1 è "porpoising". Un termine che rimanda alle oscillazioni ...Il saltellamento in rettilineo non può essere corretto agendo sulle sospensioni, perché il problema è di natura aerodinamica. Il porpoising non si poteva vedere in galleria del vento perché il soffio ...