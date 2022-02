Eurovision: nonostante il conflitto, la Russia potrà partecipare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono passate poco più di 24 ore, quando tutto il mondo si è svegliato con la notizia dell’attacco russo pianificato da Vladinir Putin all’Ucraina. Da allora, le persone di tutto il globo hanno seguito assiduamente ogni tipo di accadimento; in attesa di vedere quali sarebbero state le intenzioni della Russia, mentre si osservavano le devastanti condizioni in cui sono state ridotte molteplici città dell’Ucraina. Tra le diverse notizie e rivendicazioni di stampo economico e politico, solo da poche ore è arrivata anche la conferma che, nonostante il conflitto attualmente in corso, la Russia potrà lo stesso partecipare all’Eurovision Song Contest. Ad aver avanzato una prima richiesta per l’esclusione della Russia all’ESC è stato proprio l’emittente ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono passate poco più di 24 ore, quando tutto il mondo si è svegliato con la notizia dell’attacco russo pianificato da Vladinir Putin all’Ucraina. Da allora, le persone di tutto il globo hanno seguito assiduamente ogni tipo di accadimento; in attesa di vedere quali sarebbero state le intenzioni della, mentre si osservavano le devastanti condizioni in cui sono state ridotte molteplici città dell’Ucraina. Tra le diverse notizie e rivendicazioni di stampo economico e politico, solo da poche ore è arrivata anche la conferma che,ilattualmente in corso, lalo stessoall’Song Contest. Ad aver avanzato una prima richiesta per l’esclusione dellaall’ESC è stato proprio l’emittente ...

Advertising

lore944 : RT @gayburg: L'Eurovision non metterà al bando la Russia nonostante l'invasione all'Ucraina - ParliamoDiNews : Eurovision 2022: la Russia parteciperà nonostante la guerra #EurovisionSongContest #Eurovision2022 - infoitcultura : Nonostante la guerra, la Russia potrà partecipare all'Eurovision Song Contest - AlissaB_ : RT @RollingStoneita: Nonostante le richieste di alcune emittenti europee e la campagna social #EurovisionWithoutRussia , per l’European Bro… - RollingStoneita : Nonostante le richieste di alcune emittenti europee e la campagna social #EurovisionWithoutRussia , per l’European… -